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جمال مُحسن: "الحديدة" مُفتاح النصر في المناطق الشمالية باليمن

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:03 ص
جمال مُحسن: الحديدة مُفتاح النصر في المناطق الشمالية باليمن
أرشيفية
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شحاتة غريب
 
قال الدكتور جمال مُحسن رئيس تحرير موقع "اليمن العربي"، إن الحديدة هى المفتاح النصر في المناطق الشمالية.

وأضاف محسن، خلال لقائه ببرنامج اليوم الثامن على قناة الغد المشرق، بأن الحديدة ظلمت كثيراً حتى التاريخ يؤكد ذلك.

كما كشف، بأن تقرير الإمم المتحدة أوضح بأن مليشيا الحوثي الإيرانية قد حصلت على مليار و200 مليون دولار اكتسبتها خلال عام من الجمارك، موضحاً اليوم تعاني من الفقر بسبب مليشيا الحوثي.


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