الأردن: محادثات بين عبد الله الثاني وميركل حول أوضاع المنطقة

تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي وصلت ليل الأربعاء إلى الأردن، محادثات مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الخميس، في عمان ستتناول الأوضاع في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا، أن ميركل ستبحث مع ملك الأردن "التطورات الراهنة إقليمياً ودولياً"، و"علاقات التعاون والشراكة بين البلدين".

وستلتقي ميركل كذلك بعدد من الجنود الألمان المتمركزين في المملكة في إطار عمليات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش في العراق، وسوريا.

ووصلت ميركل وصلت ليل الأربعاء الخميس إلى مطار ماركا العسكري،شرق عمان، كما أفادت بذلك مراسلة فرانس برس.

وتدعم ألمانيا المملكة التي تستضيف أكثر من 650 ألف لاجىء سوري مسجل لدى الأمم المتحدة فروا من الحرب في بلدهم.

ويقدر الأردن عدد السوريين على أراضيه بنحو 1.4 مليون شخص.