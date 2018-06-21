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اقتبسي إطلالتك بالعبايات الصيفية من فاشينيستات إنستجرام (صور)

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:55 ص
اقتبسي إطلالتك بالعبايات الصيفية من فاشينيستات إنستجرام (صور)
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اخترنا لك أجمل إطلالات فاشينستات إنستجرام بالعبايات الصيفية، لتستلهمي منهن إطلالتك في الصيف.

اخترنا إطلالة مدونة الموضة يلدا الشريفي، بالقفطان الأبيض المصنوع من الكتان، والمطرز بالخيوط الذهبية والسوداء، بربع أكمام منفصلة، وضعتها فقط على معصم اليد، وبنفس الخيوط تم إبراز حزام خصر عريض، لإطلالة مشرقة وجذابة.

أطلّت مدونة الموضة الكويتية دانا الطويرش، بعباية صيفية باللون الأبيض، مع تطريزات بالخيوط الملونة الناعمة، تناسب أجواء الشاطئ في إجازة الصيف، أو يمكنك استقبال ضيوفك بها.

كما ظهرت دانا بعباية أخرى أنيقة كلاسيكية باللون الزيتوني، من دون أكمام، عالية الأكتاف، تناسب أجواء سهرات والحفلات.

لفتنا اختيار الفاشنيستا أسماء الملا بالعباية بنصف أكمام، بخامة الستان، مع رسومات الورود المبهجة، والأجمل أن تصميم العباية جاء بموديل واسع، يناسب أجسام كل الصبايا.

ظهرت مدونة الموضة المصرية سارة شطار بعباية منقطة باللونين الأبيض والأسود، مع رسومات فلكلورية، والتي تناسب النهار والليل، كل ما عليك فعله هو تغيير الإكسسوارات التي ستستخدمينها مع العباية سواء كان الكعب العالي، أو الشنطة.

ظهرت كذلك المدونة المصرية نهى الشربيني بعباية مميزة بألوان مبهجة ورسومات مربعة، واختارت معها صندلًا مفتوحًا من الريش لإكمال إطلالتها.
اقتبسي إطلالتك بالعبايات الصيفية من فاشينيستات إنستجرام (صور)
اقتبسي إطلالتك بالعبايات الصيفية من فاشينيستات إنستجرام (صور)
اقتبسي إطلالتك بالعبايات الصيفية من فاشينيستات إنستجرام (صور)
اقتبسي إطلالتك بالعبايات الصيفية من فاشينيستات إنستجرام (صور)
اقتبسي إطلالتك بالعبايات الصيفية من فاشينيستات إنستجرام (صور)
اقتبسي إطلالتك بالعبايات الصيفية من فاشينيستات إنستجرام (صور)
اقتبسي إطلالتك بالعبايات الصيفية من فاشينيستات إنستجرام (صور)
اقتبسي إطلالتك بالعبايات الصيفية من فاشينيستات إنستجرام (صور)
اقتبسي إطلالتك بالعبايات الصيفية من فاشينيستات إنستجرام (صور)
اقتبسي إطلالتك بالعبايات الصيفية من فاشينيستات إنستجرام (صور)
اقتبسي إطلالتك بالعبايات الصيفية من فاشينيستات إنستجرام (صور)
اقتبسي إطلالتك بالعبايات الصيفية من فاشينيستات إنستجرام (صور)
اقتبسي إطلالتك بالعبايات الصيفية من فاشينيستات إنستجرام (صور)
اقتبسي إطلالتك بالعبايات الصيفية من فاشينيستات إنستجرام (صور)
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