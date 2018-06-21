ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محتج يثير حفيظة ترامب بشعره الطويل (فيديو)

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:59 ص
محتج يثير حفيظة ترامب بشعره الطويل (فيديو)
ترامب
طباعة
وكالات
 

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجمع جماهيري في ولاية مينيسوتا حول الهجرة، وخلال إلقائه كلمته قاطعه بعض المتظاهرين الذين أوعز ترامب لحرسه بطردهم من المكان.

 

وبعد أن تمكن أحد المتظاهرين من قطع كلمة دونالد ترامب لفترة وجيزة، صرخ ترامب بالحرس: "اطردوه من هنا. هل هذا رجل أم امرأة؟ لا يمكنني أن أفهم ذلك إنه يحتاج إلى حلاقة شعره".

 

المتظاهرون، احتجوا على ممارسات ترامب في سياسة الهجرة لبلاده، حيث اضطر مؤخرا للتوقيع على مرسوم يلغي ممارسة فصل العائلات من المهاجرين غير الشرعيين.

 

وبسبب سياسة "عدم التسامح" المعلنة في أبريل الماضي، توجب على السلطات أن تقوم باحتجاز الأسر التي تعبر الحدود الأمريكية بشكل غير مشروع وطرد البالغين من أفرادها، وإرسال أطفالهم إلى مراكز احتجاز خاصة، وتم مؤخرا احتجاز أكثر من ألفي طفل بهذه الطريقة.

 

وأثارت ممارسات السلطات الأمريكية انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.

 

 

 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 
المزيد عن: محتج شعر ترامب الطويل ترامب امريكا الرئيس الامريكي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
14:00
-
أستراليا
فرنسا
-
x
17:00
-
بيرو
الأرجنتين
-
x
20:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/21/2018 9:30:03 AM