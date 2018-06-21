مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأمنية يزور موسكو للتحضير للقاء بوتين-ترامب

أفادت وكالة انترفاكس، اليوم الخميس، في خبر عاجل لها، بأن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأمنية، سيزور موسكو الأسبوع القادم للتحضير للقاء بوتين-ترامب.

وذكرت صحيفة "واشنطن بريس" سابقًا نقلا عن مصادرها الدبلوماسية، أنه من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي لقاء مع الرئيس الروسي في شهر يوليو في الفترة التي ستجري فيها قمة حلف الناتو.