ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على مواصفات سيارة "رينو سانديرو ستيب واي"

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:45 ص
تعرف على مواصفات سيارة رينو سانديرو ستيب واي
سيارة
طباعة
 
توفر سيارة رينو سانديرو ستيب واي موديل 2018 رباعية الأبواب التي تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك في السوق المصري عبر الشركة العالمية لتجارة السيارات EIM، وتبدأ من سعر 253 ألفًا.

وتستمد السيارة الفرنسية طاقتها من محرك مكون من 4 سلندرات سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

السيارة مزودة بباقة متنوعة من وسائل الأمان، أبرزها نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام إيموبليزر ضد السرقة ومثبت للسرعة وقفل مركزي للأبواب ونظام توزيع جهد الفرامل إلكترونيًا EBD ونظام الثبات الإلكتروني في المنحدرات ESP ومراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى وسادتين هوائيتين وحساسات خلفية.

أما وسائل الترفيه بالسيارة، يبرز منها تكييف أوتوماتيك والتحكم بالزجاج بلمسة واحدة وكمبيوتر رحلات ونظام بلوتوث وUSB ومشغل أقراص مدمجة، بالإضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

وبيلغ طول رينو سانديرو المبنية على تصميم كروس رينو داسيا 4059 مم وعرضها 1994 مم.
المزيد عن: عالم السيارات سيارة سيارات رينو سانديرو ستيب واي رينو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
14:00
-
أستراليا
فرنسا
-
x
17:00
-
بيرو
الأرجنتين
-
x
20:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/21/2018 9:30:19 AM