تعرف على مواصفات سيارة "رينو سانديرو ستيب واي"

توفر سيارة رينو سانديرو ستيب واي موديل 2018 رباعية الأبواب التي تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك في السوق المصري عبر الشركة العالمية لتجارة السيارات EIM، وتبدأ من سعر 253 ألفًا.





وتستمد السيارة الفرنسية طاقتها من محرك مكون من 4 سلندرات سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.





السيارة مزودة بباقة متنوعة من وسائل الأمان، أبرزها نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام إيموبليزر ضد السرقة ومثبت للسرعة وقفل مركزي للأبواب ونظام توزيع جهد الفرامل إلكترونيًا EBD ونظام الثبات الإلكتروني في المنحدرات ESP ومراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى وسادتين هوائيتين وحساسات خلفية.





أما وسائل الترفيه بالسيارة، يبرز منها تكييف أوتوماتيك والتحكم بالزجاج بلمسة واحدة وكمبيوتر رحلات ونظام بلوتوث وUSB ومشغل أقراص مدمجة، بالإضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.



