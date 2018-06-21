مدرب المنتخب السابق: معسكرنا تحول إلى رحلة.. والسوشيال ميديا دمرتنا

قال ضياء السيد، المدير الفني لفريق نجوم المستقبل، إن إصابة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، مثلت له مشكلة كبيرة للغاية، خصوصًا أنه كان يخطط لكأس العالم بشكل جيد.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "قرار الدفع بصلاح كان سليمًا ولا يوجد مدرب آخر يقدر على اتخاذ أي قرار أخر غير ذلك".

وأردف: "السوشيال ميديا أثرت على اللاعبين بالطبع، وأيضا سوء التنظيم في المعسكر، شعرت وأننا أصبحنا في رحلة وليس معسكر للمنتخب".

وأتم: "لا أعرف لماذا يصمم الاتحاد على إقامة المعسكر في جروزني، هل لأننا نملك طائرة خاصة".