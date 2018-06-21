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المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لمواجهة نظيره المصري

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:51 ص
المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لمواجهة نظيره المصري
المنتخب السعودي - أرشيفية
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الفجر السعودي
 

يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استعداداته لمواجهة نظيره المصري يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة، الأخيرة من منافسات دور المجموعات بالمجموعة الأولى لبطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا.

 

ويؤدي الأخضر مرانه اليوم في مدينة سان بطرسبرج التي وصلها فجر اليوم عقب أدائه مباراة الجولة الثانية أمام نظيره الأوروجوياني التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

 

وودع المنتخب السعودي البطولة بتلقيه الخسارة الثانية؛ ما يجعل المباراة الثالثة بين مصر والسعودية التي ستقام على ملعب فولجوجراد أرينا، مجرد تحصيل حاصل بين الشقيقين، بعدما ودع المنتخب المصري البطولة أيضًا بتلقيه خسارتين أمام أوروجواي وروسيا على التوالي.

 

ومن المقرر أن يؤدي اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الأمس أمام أوروجواي، مرانًا خفيفًا، بينما سيؤدي اللاعبون الذين لم يشاركوا تدريبًا قويًا تحت إشراف الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للأخضر.

 

المزيد عن: مواجهة نظيره المصري كأس العالم المنتخب السعودي المجموعة الاولى أوروجواي وروسيا
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