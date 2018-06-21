ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضياء السيد: لست متفاجئا بالفراعنة والحديث عن ضعف القماشة "تضليل إعلامي"

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:35 ص
ضياء السيد: لست متفاجئا بالفراعنة والحديث عن ضعف القماشة تضليل إعلامي
مصر وروسيا
طباعة
الفجر الرياضي
 

قال ضياء السيد، المدير الفني لفريق نجوم المستقبل إنه لم يتفاجأ من أدء المنتخب الوطني خلال مباريات كأس العالم بروسيا، لافتا إلى أن أداء المنتخب كان متوقعًا.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "هناك مبررات ودفاع غريب ضد أي شخص يتحدث عن المنتخب، لدرجة أن كوبر أصبح يتحدث في المؤتمرات الصحفية ويقول، ما يهمكم النتائج أو الأداء".

 

وأردف: "كوبر لابد من تكريمه وتوجيه الشكر له إذا كان سيرحل عن المنتخب، لابد وأن تسير العجلة ولا نتوقف عند جملة بقالنا 28 عامًا لم نصل إلى كأس العالم، كوبر مدرب كبير وقاد فرق عالمية أخرى".

 

وأكمل: "فريق المغرب قدم مستويات رائعة في كأس العالم وقدمت شخصية المغرب خلال المونديال".

 

وأوضح: "الجماهير متحمسة نظرا لأجواء كأس العالم والاهتمام الإعلامي الكبير، لكن على أرض الواقع أداء المنتخب لم يكن جديد أو نتفاجأ به.. الحديث عن أن قماشة المنتخب الوطني لا يمكنها تقديم أكثر من المتاح هو تضليل إعلامي، أداء اللاعبين مع أنديتهم يختلف مع المنتخب، بسبب توظيف كوبر لهم لخدمة طريقته وأدائه".

المزيد عن: منتخب مصر مصر وروسيا كأس العالم ضياء السيد المغرب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
14:00
-
أستراليا
فرنسا
-
x
17:00
-
بيرو
الأرجنتين
-
x
20:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/21/2018 9:30:03 AM