ضياء السيد: لست متفاجئا بالفراعنة والحديث عن ضعف القماشة "تضليل إعلامي"

قال ضياء السيد، المدير الفني لفريق نجوم المستقبل إنه لم يتفاجأ من أدء المنتخب الوطني خلال مباريات كأس العالم بروسيا، لافتا إلى أن أداء المنتخب كان متوقعًا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "هناك مبررات ودفاع غريب ضد أي شخص يتحدث عن المنتخب، لدرجة أن كوبر أصبح يتحدث في المؤتمرات الصحفية ويقول، ما يهمكم النتائج أو الأداء".

وأردف: "كوبر لابد من تكريمه وتوجيه الشكر له إذا كان سيرحل عن المنتخب، لابد وأن تسير العجلة ولا نتوقف عند جملة بقالنا 28 عامًا لم نصل إلى كأس العالم، كوبر مدرب كبير وقاد فرق عالمية أخرى".

وأكمل: "فريق المغرب قدم مستويات رائعة في كأس العالم وقدمت شخصية المغرب خلال المونديال".

وأوضح: "الجماهير متحمسة نظرا لأجواء كأس العالم والاهتمام الإعلامي الكبير، لكن على أرض الواقع أداء المنتخب لم يكن جديد أو نتفاجأ به.. الحديث عن أن قماشة المنتخب الوطني لا يمكنها تقديم أكثر من المتاح هو تضليل إعلامي، أداء اللاعبين مع أنديتهم يختلف مع المنتخب، بسبب توظيف كوبر لهم لخدمة طريقته وأدائه".