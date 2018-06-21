ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محرك البحث "جوجل" يحتفل بيوم الأب العالمي

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:38 ص
محرك البحث جوجل يحتفل بيوم الأب العالمي
جوجل يحتفل بيوم الاب العالمي
طباعة
 
يحتفل محرك البحث "جوجل في الحادي والعشرين من شهر يونيو كل عام بيوم الأب العالمي "Father’s Day"، فهو احتفال عالمي اجتماعي مميز، والذي يتم الاحتفال به سنوياً في كافة دول العالم.

ويتم تخصيص هذا اليوم من أجل تكريم الآباء حول العالم، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في كافة البلدان، كما إن اليوم لا تحتفل به البلدان العربية مثل البلدان الغربية، ونادراً ما يتم الاحتفال به في الدول الإسلامية، كما يتم الاحتفال بيوم الأب منذ القرون الوسطي في كافة بلدان الكاثوليك في 19 مارس، والذي يوافق عيد القديس يوسف النجار.

كان أول من جاءته فكرة تخصيص يوم خاص لتكريم الأب في كل عام، هو سونورا لويس سمارت دود، في ولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة في عام 1909م، عقب استماعها إلى موعظة دينية في يوم الأم، حيث أرادت أن تكرم أباها وقد قدمت عريضة لطلب تخصيص يوم للاحتفال بالأب في كل عام.
المزيد عن: يوم الاب العالمي في يوم الاب العالمي عالم التقنية جوجل تكنولوجيا تقنية جديدة المحرك الشهير
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
14:00
-
أستراليا
فرنسا
-
x
17:00
-
بيرو
الأرجنتين
-
x
20:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/21/2018 9:30:03 AM