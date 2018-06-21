محرك البحث "جوجل" يحتفل بيوم الأب العالمي
الخميس 21/يونيو/2018 - 08:38 ص
يحتفل محرك البحث "جوجل في الحادي والعشرين من شهر يونيو كل عام بيوم الأب العالمي "Father’s Day"، فهو احتفال عالمي اجتماعي مميز، والذي يتم الاحتفال به سنوياً في كافة دول العالم.
ويتم تخصيص هذا اليوم من أجل تكريم الآباء حول العالم، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في كافة البلدان، كما إن اليوم لا تحتفل به البلدان العربية مثل البلدان الغربية، ونادراً ما يتم الاحتفال به في الدول الإسلامية، كما يتم الاحتفال بيوم الأب منذ القرون الوسطي في كافة بلدان الكاثوليك في 19 مارس، والذي يوافق عيد القديس يوسف النجار.
كان أول من جاءته فكرة تخصيص يوم خاص لتكريم الأب في كل عام، هو سونورا لويس سمارت دود، في ولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة في عام 1909م، عقب استماعها إلى موعظة دينية في يوم الأم، حيث أرادت أن تكرم أباها وقد قدمت عريضة لطلب تخصيص يوم للاحتفال بالأب في كل عام.
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