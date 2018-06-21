محرك البحث "جوجل" يحتفل بيوم الأب العالمي

يحتفل محرك البحث "جوجل في الحادي والعشرين من شهر يونيو كل عام بيوم الأب العالمي " Father’s Day"، فهو احتفال عالمي اجتماعي مميز، والذي يتم الاحتفال به سنوياً في كافة دول العالم.





ويتم تخصيص هذا اليوم من أجل تكريم الآباء حول العالم، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في كافة البلدان، كما إن اليوم لا تحتفل به البلدان العربية مثل البلدان الغربية، ونادراً ما يتم الاحتفال به في الدول الإسلامية، كما يتم الاحتفال بيوم الأب منذ القرون الوسطي في كافة بلدان الكاثوليك في 19 مارس، والذي يوافق عيد القديس يوسف النجار.



