فرنسا "المنتشي" يواجه بيرو "الجريح" في كأس العالم

يلتقي منتخب فرنسا مع تظيره بيرو في تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن مباريات الجولة الثاثبة من بطولة كأس العالم.





وفشلت فرنسا في التألق رغم فوزها 2-1 بفضل هدف تأكد احتسابه بفضل تكنولوجيا خط المرمى، وعلى النقيض بدت بيرو مفعمة بالحيوية لكنها خسرت 1- 0 أمام الدنمارك، وسيكون عليها المخاطرة لتفادي الخروج المبكر بعد مباراتين فقط في المجموعة.





وقال الظهير الأيمن بنجامين بافارد، في مؤتمر صحفي: "نحن جاهزون لبيرو حتى لو كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، المنافس سريع ويتمتع بحيوية".





وتابع: "ستكون لدى المنافس رغبة الفوز بعد الهزيمة في المباراة الأولى لذا فلن تكون سهلة".





وربما تترك بيرو مساحات لثلاثي هجوم فرنسا الذي بالتأكيد سيحصل على فرصة أكبر للاستفادة من سرعته.





وقال بليز ماتويدي لاعب فرنسا: "بيرو تملك لاعبين يتمتعون بالكفاءة الفنية وسيأتون من أجل اللعب".





وبعد حصولها على 3 نقاط فربما لا تلجأ فرنسا للهجوم ويمكنها الانتظار لضرب بيرو في الهجمات المرتدة.





وقال ماتويدي في إشارة إلى فشل ألمانيا حاملة اللقب والبرازيل الفائزة باللقب خمس مرات والأرجنتين وإسبانيا في تحقيق الفوز في أول مباراة "الفرق التي كان من المفترض أن تنتصر لم تحقق ذلك لكننا فزنا حتى وإن لم يكن مثاليا".





وعانت فرنسا أمام المنتخبات القادمة من أمريكا الجنوبية وخسرت على أرضها 3-2 أمام كولومبيا في مارس.





وحذر بافارد الذي عانى للعثور على مساحات في دفاع أستراليا: "سنكون بحاجة لتحليل طريقة لعب المنافس جيدا، يجب ألا نشعر بالضغط، الضغط سيكون على المنافس".



