"الإنذار المبكِّر" يوجه تنبيهًا لسكان 3 مناطق بسبب "سحب رعدية"

وجه "الإنذار المبكر" التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بسحب رعدية ممطرة على 3 مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل "تويتر"، اليوم الخميس إلى سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح الأفقية على مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة.

وأضافت أن الحالة تبدأ في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم وتنتهي في التاسعة مساء.