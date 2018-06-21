10 معلومات عن فاروق فلوكس في عيد ميلاده

يحتفل الفنان الكبير فاروق فلوكس، اليوم الخميس بعيد ميلاده الثامن والسبعين.

وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عن فلوكس.



١-ولد فاروق توفيق صالح في الحادي والعشرين من يونيو ١٩٤٠.

٢-التحق بكلية الهندسة في عام 1956، وخلال فترة الدراسة انضم إلى فريق التمثيل في الجامعة.



٣-كشف فلوكس في أحد لقاءاته التلفزيونية عن مشاركته كفدائي متطوع فى حرب ١٩٥٦، وقضائه 55 يوم مع الفدائيين دون علم أسرته.



٤-جاءت انطلاقته الفنية من خلال المسرح في حقبة الستينات، حيث شارك في مسرحيتي "أنا وهو وهي" و"سيدتي الجميلة" مع الفنان فؤاد المهندس.



٥-اتجه لعالم السينما وقدم العديد من الأدوار المساعدة الناجحة، أشهرها شخصية "شفيق ترتر" في فيلم "الراقصة والسياسي".



٦-شارك في العديد من المسلسلات الناجحة منها: "دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، الزيني بركات، هوانم جاردن سيتي، عائلة الحاج متولي".





٧-كشف فلوكس في إحدى لقاءاته، أن أدائه شخصية الشاذ جنسيًّا في فيلم "الراقصة والسياسي" سبب العديد من المشاكل لابنائه مع زملائهم في المدرسة.



٨-أوضح فلوكس في برنامج "صاحبة السعادة" أن سر إطلاق اسم فلوكس عليه يرجع لزميل له في معسكر للجامعات في مرسى مطروح كان يسخر من طريقة ملبسه، فقال له "أنت شخصية غير مؤدبة أنت فلوكس"، ورغم أنه لم يعرف معنى الاسم حينها إلا أنه انتشر سريعًا.



٩-تعريف فلوكس هو "نبات موجود في حديقة الحيوانات أسفل الكوبري المعلق فوق البحيرة، هذا النبات لا ينمو إلا في الأماكن الراقدة".

١٠-هو والد الفنان الشاب أحمد فلوكس.