اندلاع حريق بمستشفى "أحد المسارحة" بجازان

سارعت فرق من الدفاع المدني فجر اليوم الخميس، إلى مباشرة حادث حريق محدود بمستشفى محافظة أحد المسارحة العام بمنطقة جازان، مع فرق الصيانة التابعة للمستشفى؛ نظرًا لانبعاث دخان ووصوله إلى قسم التنويم.

واتخذت الفرق الميدانية كل التدابير الوقائية لاحتواء الحريق، الذي وقع بأحد أجهزة التكييف المركزي والسيطرة عليه قبل أن تتفاقم المشكلة حفاظًا على سلامة المرضى ومنسوبي المستشفى.

وتأتي هذه الحادثة كإعادة لمسلسل الحرائق التي طالت العديد من مستشفيات منطقة جازان وبعض مراكزها الصحية، خلال السنوات القليلة الماضية، وتذكيرًا بالمشهد المأساوي لحادث مستشفى جازان العام.

وأكدت صحة جازان في بيان لها اليوم الخميس، أنه عند الساعة 4.55 صباحا، تم الابلاغ عن انبعاث دخان نتيجة تعرض أحد سيور التكييف الواقع على سطح مبنى مستشفى أحد المسارحة العام لاحتكاك، نتج عنه انبعاث دخان داخل قسم التنويم، وتم احترازيًا إخلاء ثلاثة مرضى لقسم الطوارئ وهم بصحة جيدة.

وتمت السيطرة على الدخان من قبل فرق الصيانة التابعة للمستشفى وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني بالمحافظة، وانتهى الحادث بسلام دون تسجيل أي إصابات تُذكر على مستوى الأرواح أو أضرار بالممتلكات.

وتشير صحة جازان إلى أنه تم استئناف العمل مرة أخرى داخل أقسام التنويم، وعادت الخدمة إلى وضعها الطبيعي.