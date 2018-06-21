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ما لا تعرفونه عن نرمين الفقي في عيد ميلادها

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:35 ص
ما لا تعرفونه عن نرمين الفقي في عيد ميلادها
نرمين الفقي
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شيماء عطية
 

تحتفل الفنانة نرمين الفقي، اليوم الخميس، بعيد ميلادها السادس والأربعين.


وفي السطور المقبلة، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.


١- ولدت نرمين في الحادي والعشرين من يونيو ١٩٧٢ في الاسكندرية.


٢-تَخرّجت من كُلّيّة ڨيكتُوريا إِحدَى أعرق المَدارِس الإِنجِلِيزِيّة في الإِسكَندرِيّة.


٣-حصلت على بكاليورس التجارة من جامعة الإسكندرية.


٤-بدأت مسيرتها الفنية بالتمثيل في الإعلانات بداية التسعينات.


٥-اتجهت للتمثيل في المسرح عام ١٩٩٥، حيث قدمت مسرحية "دستور يا أسيادنا".


٦-في عام ١٩٩٥، شاركت في خمسة مسلسلات دفعة واحدة، وهم "قلوب حائرة، حلم العمر، أحلام الغروب، ما وراء القناع، ونسيج العنكبوت".


٧-شاركت في بطولة العديد من المسلسلات منها: "الليل وآخره" أمام يحيى الفخراني، "جبل الحلال" أمام محمود عبدالعزيز، ومؤخرًا مسلسل "أبو العروسة".


٨-في عام ١٩٩٧، قدمت فوازير "النص الحلو".


٩-لم تقدم في السينما سوى أربعة أفلام هي: "فل الفل، الكاشي ماشي، دكتور سليكون، وتحت الترابيزة".

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