ما لا تعرفونه عن نرمين الفقي في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة نرمين الفقي، اليوم الخميس، بعيد ميلادها السادس والأربعين.

وفي السطور المقبلة، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.

١- ولدت نرمين في الحادي والعشرين من يونيو ١٩٧٢ في الاسكندرية.



٢-تَخرّجت من كُلّيّة ڨيكتُوريا إِحدَى أعرق المَدارِس الإِنجِلِيزِيّة في الإِسكَندرِيّة.



٣-حصلت على بكاليورس التجارة من جامعة الإسكندرية.



٤-بدأت مسيرتها الفنية بالتمثيل في الإعلانات بداية التسعينات.



٥-اتجهت للتمثيل في المسرح عام ١٩٩٥، حيث قدمت مسرحية "دستور يا أسيادنا".



٦-في عام ١٩٩٥، شاركت في خمسة مسلسلات دفعة واحدة، وهم "قلوب حائرة، حلم العمر، أحلام الغروب، ما وراء القناع، ونسيج العنكبوت".



٧-شاركت في بطولة العديد من المسلسلات منها: "الليل وآخره" أمام يحيى الفخراني، "جبل الحلال" أمام محمود عبدالعزيز، ومؤخرًا مسلسل "أبو العروسة".



٨-في عام ١٩٩٧، قدمت فوازير "النص الحلو".



٩-لم تقدم في السينما سوى أربعة أفلام هي: "فل الفل، الكاشي ماشي، دكتور سليكون، وتحت الترابيزة".