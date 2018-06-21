٩ معلومات عن عاصي الرحباني في ذكرى رحيل

تحل، اليوم الخميس، الذكرى الثانية والثلاثين على رحيل الموسيقار والفنان اللبناني عاصي الحلاني، والذي يعد أحد أهم أعمدة المسرح الغنائي في لبنان والعالم العربي.





وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" معلومات عن الرحباني.



١-ولد عاصي في الرابع من مايو ١٩٢٣، فِي قَرية أَنطلياس، لأبوين هُما حنّا الرّحبانِيّ وسعدى صَعب.



