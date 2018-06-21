الحوثيون يلجؤون لخطة "الأزمات الإنسانية" في الحديدة

بعد الخسائر الضخمة التي تتكبدها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مدينة الحديدة، كان لابد لهم من اللجوء لحيَل تغطي خسائرهم وتشوه التحالف العربي لدعم الشرعية، فبدأوا في افتعال الأزمات الإنسانية.

وتمارس الميليشيات الإيرانية خلال انسحابها أعمال تخريب ممنهجة، وممارسات غير إنسانية ضد المدنيين؛ لخلق أزمات غذائية وطبية بالمدينة، لكي تنسبها للتحالف، بحسب "سكاي نيوز".

ومن أمثلة الممارسات التخريبية، ما قامت به الميليشيات بإغلاق أغلب المخابز في مدينة الحديدة؛ من أجل افتعال أزمة، وتصوير طوابير المواطنين أمام ما تبقى من أفران الخبز، كما قصف الحوثيون مستشفى الثورة بصواريخ "أرض أرض"، ثم ممارسة عادتهم في تزييف الحقائق بتصوير المشهد على أنه قصف من قبل طيران التحالف.

على المستوى الميداني، تتركز الاشتباكات في محور نعمان ومحور ناطع - الملاجم، وحررت القوات الحكومية على إثرها مواقع استراتيجية، كما أسرت 30 من الميليشيات.

وتقدمت قوات الجيش الوطني اليمني في عقبة "القنذع" بمحافظة البيضاء وحررتها بالكامل.

وقُتل 37 عنصرًا من الانقلابيين، وأصيب العشرات خلال مواجهات مع القوات الشرعية وغارات للتحالف العربي.