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ألمانيا: المخابرات تحذر من هجمات إلكترونية من روسيا والصين وإيران

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:23 ص
ألمانيا: المخابرات تحذر من هجمات إلكترونية من روسيا والصين وإيران
مخترق إلكتروني
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وكالات
 

حذر رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية بي إف في، هانز جورج ماسنمن تزايد التهديدات الإلكترونية من روسيا، والصين، وإيران.

 

وقال ماسن لشبكة "ريداكتشنز نتسويرك دويتشلاند" الإخبارية في تصريحات نشرتها اليوم الخميس، إن "حجم ونوعية الحملات السيبرانية التي تديرها أجهزة المخابرات الأجنبية آخذة في الزيادة" هذا العام.

 

وأشار ماسن على وجه التحديد إلى أجهزة الاستخبارات في روسيا، والصين، وإيران، مشيراً إلى إمكانية تحركها أيضاً ضد ألمانيا.

 

وحذر المسؤول الألماني من أن "ديمقراطيتنا لا تنتهي عند العالم التناظري، علينا أيضاً أن نكون دفاعيين في الفضاء السيبراني".

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