تفاصيل مباراة فرنسا وبيرو بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب فرنسا، نظيره البيروفي، اليوم الخميس 21-6-2018 في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

- بين سبورت Max 1 HD.

- بين سبورت Max 2 HD.

وتضم المجموعة الثالثة مع منتخبي فرنسا وبيرو، منتخب الدنمارك الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب أستراليا الذي يلعب على الكرات السريعة.

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