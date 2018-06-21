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تفاصيل مباراة فرنسا وبيرو بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:25 ص
تفاصيل مباراة فرنسا وبيرو بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
فرنسا
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أحمد عصام
 

 

يلتقي منتخب فرنسا، نظيره البيروفي، اليوم الخميس 21-6-2018 في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت Max 1 HD.

 

- بين سبورت Max 2 HD.

 

وتضم المجموعة الثالثة مع منتخبي فرنسا وبيرو، منتخب الدنمارك الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب أستراليا الذي يلعب على الكرات السريعة.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

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