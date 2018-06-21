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توقيت مباراة الدنمارك وأستراليا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:20 ص
توقيت مباراة الدنمارك وأستراليا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
الدنمارك واستراليا
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أحمد عصام
 

يواجه منتخب الدنمارك، نظيره الأسترالي، اليوم الخميس 21-6-2018 في تمام الساعة 2 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت Max 1 HD.

 

- بين سبورت Max 2 HD.

 

وتضم المجموعة الثالثة مع منتخبي الدنمارك وأستراليا، منتخب بيرو الذي يملك عددا من اللاعبين المميزين، ومنتخب فرنسا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم في روسيا.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

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