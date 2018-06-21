انطلاق مهرجان سانتا باربرا السينمائى الدولى فى نسخته الـ34 بـ30 يناير 2019

أعلن مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولى الذى أصبح أحد أهم المحطات على الطريق السنوى لجوائز الأوسكار، عن أن نسخته الـ34 من المقرر أن تنطلق فى 30 يناير وتستمر حتى 9 فبراير 2019.

وقال روجر دورلينج المدير التنفيذى للمهرجان، فى بيان له: "إنه أمر غير عادى ومحفز للاحتفال بأن يتجه الصندوق إلى دورته 34، وسانتا باربرا مستعدة بفارغ الصبر للترحيب مرة أخرى بمخرجى الأفلام العالميين".





يسعى مهرجان سانتا باربرا السينمائى الدولى لاستضافة أفلام عالية الجودة بما فى ذلك العديد من العروض الأولى فى الولايات المتحدة والعالم، فإنها تشتهر بتخليدها المسائى الكامل للفنانين الذين يميلون إلى أن يكونوا من كبار المتنافسين فى حفل توزيع جوائز الأوسكار خلال فترة تصويت الأوسكار، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter ".





ضمّ المكرمون فى مهرجان هذا العام الفائزون بجائزة الأوسكار أليسون جانى وسام روكويل وجييرمو ديل تورو والأردن بيل، بالإضافة إلى المرشحين النهائيين مارجرت روبى وتيموثى شالامى وساورس رونان، وضم المكرمون فى السنوات السابقة دانييل داى لويس، أوبرا وينفرى، مارتن سكورسيزى وجنيفر لورانس.