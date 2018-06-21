موعد مباراة الدنمارك وأستراليا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب الدنمارك، مع منتخب أستراليا، اليوم الخميس 21-6-2018 في تمام الساعة 2 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

- بين سبورت Max 1 HD.

- بين سبورت Max 2 HD.

وتضم المجموعة الثالثة مع منتخبي الدنمارك وأستراليا، منتخب بيرو الذي يملك عددا من اللاعبين المميزين، ومنتخب فرنسا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم في روسيا.

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