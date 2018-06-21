كريم شحاتة: اتحاد الكرة "خايف" من خسارة المنتخب أمام السعودية

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يخشى من خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي، في المباراة المقرر لها الإثنين المقبل، بختام مرحلة مباريات دور المجموعات بالمجموعة الأولى بكأس العالم.

وقال كريم عبر برنامجه "كورة كل يوم" المذاع على شاشة الأولى: " لابد من محاسبة الجميع بعد خروج المنتخب المبكر من مونديال روسيا خاصة وأن أعضاء اتحاد الكرة لم يحاسبوا كوبر على أخطائه".

وأضاف: "هناك أخطاء إدارية بسبب الإقامة في مدينة لم يلعب فيها المنتخب أي لقاء وإيهاب لهيطة مسؤول بصفتة مدير المنتخب ولابد من محاسبته".

وشدد: " محمد الشناوى لا يتحمل مسؤولية أى هدف من ثلاثية روسيا في شباك الفراعنة وكان أفضل لاعبي المنتخب بمباراة أوروجواي".