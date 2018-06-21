طارق يحيى: المنتخب دون محمد صلاح بلا أنياب هجومية

أكد طارق يحيى نجم المنتخب الوطني والزمالك السابق أن المنتخب الوطني يعاني من مشكلة في الجانب البدني، بالإضافة إلى حالة العقم الهجومي وهي أبرز عوامل الخروج المبكر من مونديال روسيا.

وقال يحيى خلال تصريحاته لبرنامج " كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة "الأولى: " المنتخب يعتمد على المهارات الفردية لإحراز الأهداف وبالرغم من الاعتماد على طريقة دفاعية إلا أن هناك أخطاء كبيرة بالدفاع ظهرت بوضوح في مباراة روسيا".

وأضاف: " بالرغم من تواضع مستوى منتخب أوروجواي في هذا المونديال إلا أن غياب محمد صلاح عن المشاركة في ذلك اللقاء جعل المنتخب دون أنياب هجومية واضحة".

وودع الفراعنة مونديال روسيا بعد الخسارة في أول جولتين أمام أوروجواي بهدف دون رد وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.