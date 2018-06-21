فرقة مالوف تونس تقيم حفلا في معهد العالم العربي بباريس

قدَّمت فرقة مالوف بباريس تونس بقيادة الفنان أحمد رضا عباس حفلها السنوي في معهد العالم العربي بباريس مؤخرا بحضور جمهور غفير.





وضمٌت الفرقة خمسة وأربعين منشدا وعازفا من مختلف الأجيال من المقيمين في فرنسا والذين نجح الفنان أحمد رضا عباس في جمعهم منذ سنوات في إطار جمعية مالوف تونس

أما عن برنامج العرض الذي نظمته الجمعية في معهد العالم العربي بباريس فكان كالتالي : استفتاح -مصدر بخاناته الثلاثة والتسليم -طوق-سلسلة-دخول الابيات-ابيات -دخول البطايحية -بطايحي -توشية في نغمة الرصد العبيدي تخللتها استخبارات على آلات الكمنجة، قانون، ناي وعود تونسي ثم قصيدة-1دخول برول 3 براول 2 ادراج 1 خفيف 3 اختام -زجل عتيق ومتروك -دير المدام في نغمة رمل -الماية بكل ابياته وهي -رمل الماية -اصبهان -اصبعين -مزموم -ماية ثم برول في بيتين وتخللته استخبارات على الات القانون وكمنجة وناي وبالحاح من الجمهور قدمت الفرقة ناعورة الطبوع واستخبارات في نغمة راست الذيل على الات الكمنجة الناي.



