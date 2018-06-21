وزارة التربية رفعت 11 قضية ضد شبكات ومجموعات تورّطت في الغش في امتحانات الباكالوريا





رفعت وزارة التربية 11قضية ضدشبكات ومجموعات تورّطت في الغش في امتحانات الباكالوريا لسنة 2018 منها 5 قضايا على المستوى المركزي و6 قضايا على المستوى الجهوي وذلك من جملة 535 حالة غش تم ضبطها خلال الدورة الرئيسية.





هذا ما صرّح به لـ"الشروق" مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني مضيفا ان الأبحاث سوف تكشف عن عديد المفاجآت السيئة للراي العام بخصوص تورّط اشخاص ضمن هذه الشبكات غير متوقع ان يتورّطوا في الغش. ولفت الى ان هذه الشبكات التي تم ضبطها كانت تشتغل خارج فضاء مركز الامتحان على الاجابة عن الاختبارات وترسل الاجابة للمترشح عبر مقاطع فيديو او ارساليات قصيرة. واضاف مدير عام الامتحانات ان وزارة الاشراف تحرص على حماية الامتحانات وستتبع كل المخالفين مهما كانت صفتهم في اشارة الى ان من بين افراد الشبكة شخصيات مهمة وذات نفوذ.





وواصل مدير عام الامتحانات ان وزارة التربية لن تتراجع في حربها على الغش بجدية "ولا هوادة في مقاضاة كل من يكشف عنهم التحقيق مهما كانت صفتهم ونفوذهم سواء كانوا مواطنين عاديين او تقلّدوا مسؤوليات معينة في وزارة التربية حاليا او في السابق..."







