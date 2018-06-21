حالات تسمم بالجملة في حفل زفاف بمعتمدية السبيخة بالقيروان

بلغ عدد المصابين بحالات تسمم غذائي الى غاية مساء يوم الاربعاء 20 جوان، جراء تناولهم العشاء في حفل زفاف بمعتمدية السبيخة بالقيروان، الى 109 حالات تسمم بسبب الكسكسي بلحم "العلوش" والهريسة المشوية. وذلك اثناء استضافتهم بمنزل العريس. في حين نجا العريس من التسمم، بحسب إذاعة شمس أف أم

وافاد رئيس مصلحة حفظ الصحة بالادارة الجهوية للصحة بالقيروان، ان عدد المصابين الذين وصلوا المستشفى الى غاية العاشرة ليلا قد بلغ عددهم 109 حالات بعد ان بدأوا بعدد قليل. وذلك بعد ساعات من حضورهم حفل زفاف وتناولهم وجبات متنوعة اساها الكسكسي.

وقد توافد المصابون بحالات التسمم منذ السابعة صباحا على قسم الاستعجالي بمستشفى ابن الجزار وتم تقديم الاسعافات اللازمة لهم وغادروا المستشفى جميعا، موضحا ان سبب الاصابة جرثومة "السلاموللا" التي توجد في اللحوم وتنتج عن تعفنات.

وقد تم القيام بتحاليل على المواد الغذائية المقدمة من كسكسي وهريسة مشوية وغلال من اجل معرفة سبب التسمم.

ورجح رئيس مصلحة حفظ الصحة ان هناك اغنام مريضة وعملية ذبح دون مراقبة مما يسبب حالات تسمم مماثلة.

وقد تم تخصيص لجنة عمل في حالة يقظة لمتابعة أي طارئ في انتظار التحاليل. وسيستأنف فريق المراقبة عمله بشكل اوسع بداية من صباح يوم الخميس.







