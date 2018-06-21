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الهايكا تقرر تخطئة قناة ''نسمة'' بمبلغ قدره 250 ألف دينار

الخميس 21/يونيو/2018 - 04:51 ص
الهايكا تقرر تخطئة قناة ''نسمة'' بمبلغ قدره 250 ألف دينار
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محمد وليد الجموسي
 
 
أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري في بيان تخطئة قناة ''نسمة'' بمبلغ قدره (250 ألف دينار) "نظرا لعدم امتثال القناة في شخص ممثلها القانوني لتنبيه رئيس الهيئة الموجه إليها في الغرض بتاريخ 10 أكتوبر 2017 وعدم امتثالها لقرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2017 والقاضي بإيقاف برنامج “خليل تونس” لمدة شهر ومواصلة بثها للبرنامج واستمرار ارتكاب نفس المخالفة بعد صدور قرار المجلس بتاريخ 17 جانفي 2018 والقاضي بتسليط خطية مالية على القناة".

واعتبرت الهايكا أنّ الظهور المتواتر لنبيل القروي في برنامج “خليل تونس” يعد من قبيل الدعاية والتسويق لصورته الخاصة، بإعتبار أنه أحد المساهمين في رأس مال شركة “نسمة برودكاست” المستغلة للقناة ومؤسسها ووكيلها السابق بالإضافة إلى اقراره بأنه فاعل سياسي، مشيرة إلى اقتران ذلك بتعهده الشخصي بإيجاد الحلول للوضعيات الاجتماعية المعروضة، وهو ما تعتبره الهايكا خرقا لأحكام الفصل 5 نقطة 14 من كراس شروط إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة

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