أسبوع السينما الإيطالية المعاصرة بتونس من 19 الى 22 جوان بمدينة الثقافة

انطلقت مساء الثلاثاء بالمكتبة السينمائية بمدينة الثقافة الدورة الرابعة لتظاهرة "أسبوع السينما الإيطالية بتونس" لتتواصل إلى غاية يوم 22 جوان الجاري ببرمجة خمسة أفلام إيطالية وتنظيم مائدة مستديرة وندوة حول مهن السينما والتعاون بين تونس وايطاليا في المجال السينمائي.





وبين سفير ايطاليا بتونس لورنزو فانارا في افتتاح هذه التظاهرة، أن الثقافة تعد من أولويات خطط العمل بسفارة ايطاليا بتونس مبينا أن السفارة تفتح أبوابها لجميع أصحاب المشاريع والتصورات الثقافية خاصة في المجال السينمائي.





ومن جهتها بينت شيراز العتيري المديرة العامة لمركز السينما والصورة أن هذه التظاهرة تندرج في إطار التعاون الثقافي المتين بين تونس وايطاليا في مجال الفن السابع مشيرة إلى أن المركز تجمعه علاقة قوية مع المركز الثقافي الايطالي بتونس الذي يساهم في دعم المكتبة السينمائية في مجال تبادل الافلام من خلال التواصل مع المكتبة السينمائية الايطالية.





وذكرت العتيري في هذا السياق بالاتفاقية التي تم توقيعها في مهرجان كان السينمائي 2018 بين المكتبة السينمائية التونسية والمكتبة اسينمائية الايطالية حول تأسيس صندوق مشترك لدعم تطوير الانتاج المشترك لأعمال سينمائية تونسية ايطالية.





ومن جانبه قال هشام بن عمار المدير الفني بالمكتبة السينمائية التونسية أنه رغم تضمن هذه التظاهرة لخمسة عروض فقط إلا انها تكرس مهرجانا يحتفي بالسينما الايطالية حيث سيتم تنظيم مائدة مستديرة وندوة فضلا عن اختتام معرض كلاوديا كاردينال الذي مثل نقطة مضيئة في افتتاح المكتبة السينمائية التونسية.





وأوضحت ماريا فيكتوريا لونغي مديرة المكتبة السينمائية الايطالية أن الهدف الاساسي من تنظيم اسبوع السينما الايطالية بتونس يتمثل في الترويج لخصوصيات السينما الايطالية بالخارج لا سيما وأن السينما الايطالية شهدت عدة تتويجات في جوائز الاوسكار في قسم أفضل فيلم بلغة أجنبية.





وقد قدمت مديرة مهرجان الفيلم المتوسطي بالمناسبة بسطة حول السينما الايطالية الشابة التي انطلقت مع فيلم "اموري اي مالافيتا" (2017 ( للاخوين ماركو وانطونيو مانيتي وهو عبارة عن كوميديا موسيقية تطرح تفاعلات ومواقف انسانية معبرة عن الجنون والفرح والحب.





وسيكون الممثل الايطالي الشهير فابريزيو جيفوني ضيف شرف هذه التظاهرة التي تتضمن كذلك شهادات لنخبة من محترفي السينما من ممثلين ومخرجين ومديري تصوير من تونس وايطاليا.



