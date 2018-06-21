قابس : تنفيذ برامج عديدة لضمان التزود المنتظم بمياه الشرب في الجهة

ذكر سامي غراب رئيس اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقابس في تصريح أدلى به اليوم لمراسل ( وات) إجابة على سؤال الجهود

المبذولة لتوفير حاجيات الجهة من مياه الشرب ان هذه الشركة قد استكملت مؤخرا أشغال تقوية الضخ ببئر شط الفجيج 3 بالحامة مما ساعد على الرفع في طاقة دفق هذه

البئر من 40 الى 120 لترا في الثانية وهو ما مكن حسب تأكيده من توفير كميات إضافية من مياه الشرب.

وأوضح سامي غراب ان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قد خصصت اعتمادا بقيمة 2 مليون دينار لتجديد قنوات التوزيع وتغيير العدادات المعطبة ضمن برنامج

يهدف الى الحد من ضياع مياه الشرب ملاحظا انه يتم حاليا فرز طلب عروض هذا المشروع.

أما فيما يتعلق بالنقص المسجل في مياه الشرب ببن غيلوف من معتمدية الحامة فان الشركة تقوم حاليا بحفر بئر جديدة بعمق 150 مترا بكلفة تناهز 450 الف دينار

لتوفير حاجيات كامل المنطقة من المياه مشيرا الى انه والى حين استكمال هذه الأشغال يتم العمل على تأمين التزود المنتظم بمياه الشرب من مركب شط الفجيج.

وكان مشكل النقص في التزود بمياه الشرب ببن غيلوف قد طرح اليوم في لقاء جمع والي قابس منجي ثامر بعدد من ابناء هذه المنطقة ورئيس إقليم الشركة الوطنية

لاستغلال وتوزيع المياه تم التأكيد فيه على ضرورة التسريع باستكمال أشغال البئر الجديدة التي تقوم بحفرها هذه الشركة لتوفير موارد إضافية من مياه الشرب تساعد على

الاستجابة للحاجيات المطروحة من هذه المادة الحيوية بمعتمدية الحامة.