الإعلان عن روزنامة تركيز المجالس البلدية المنتخبة بولاية سوسة









أعلن والي سوسة عادل الشليوي الأربعاء ان عمليات تركيز المجالس البلدية المنتخبة التي افرزتها انتخابات 6 ماي الماضي ستنطلق في الجهة بداية من يوم الاثنين القادم 25 جوان على ان تتواصل وفق الروزنامة المعتمدة الى غاية يوم الأربعاء 4 جويلية القادم.





وأوضح والي الجهة في تصريح لمراسل (وات) بسوسة أن اليوم الأول سيخصص لتنصيب المجالس البلدية المنتخبة لبلديات كندار وهرقلة واكودة في حين سيتم في اليوم

الأخير الموافق ليوم 4 جويلية تنصيب المجلس البلدي لبلدية سوسة التي تعدّ اكبر بلدية من حيث عدد السكان (174592 ساكن) ويضم مجلسها 42 مستشارا بلديا.





وتتواصل وفق نفس المصدر عملية تركيز المجالس البلدية المنتخبة يوم 26 جوان لتشمل في يومها الثاني بلديات سيدي الهاني والمسعدين وشط مريم بينما يكون يوم

27 جوان موعدا لتركيز المجالس البلدية بالنفيضة وقريميط هيشر وبوفيشة مضيفا ان يوم 28 جوان حدد لتنصيب المجالس البلدية الزهور وزاوية سوسة والقصيبة الثريات





وتتضمن الروزنامة في اسبوعها الأول تنصيب المجلس البلدي بالقلعة الصغرى يوم الجمعة 29 جوان لتتواصل عمليات تركيز المجالس البلدية يوم الاثنين 2 جويلية من

خلال تنصيب المجلس البلدي لبلديتي سيدي بوعلي وحمام سوسة ثم يوم الثلاثاء 3 جويلية بتنصيب المجلس البلدي لبلديتي القلعة الكبرى ومساكن.





وقد خصصت جلسة عمل تنسيقية انتظمت أمس الثلاثاء بمقر ولاية سوسة خصصت لتوضيح و توحيد الإجراءات المتعلقة بالجلسة الأولى لتركيز المجالس البلدية المنتخبة والمنصوص عليها في الوثيقة التوضيحية الصادرة عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة.





وقد أكّد الوالي خلال الجلسة على ضرورة الالتزام بواجب الحياد والشفافية وتطبيق القانون والتقيد بما جاء بالوثيقة التوضيحية والفصول المحددة من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

وتطبيقا لأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء تم عقد جلسة ثانية في مساء نفس اليوم لمزيد التنسيق مع رؤساء المحاكم الإبتدائية بسوسة و سوسة 2 لمتابعة مع رؤساء المحاكم الإبتدائية بسوسة و سوسة 2 لمتابعة إجراءات أداء القسم من قبل أعضاء المجالس البلدية.





يذكر انه تم خلال الانتخابات البلدية الأخيرة انتخاب 396 مستشارا بلديا من بين اعضاء 113 قائمة مترشحة ب18 بلدية بولاية سوسة يقطن بها 674971 ساكنا











