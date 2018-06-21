المكنين : اليوم افتتاح الدورة 19 لمهرجان جديرة للأدب الشعبي والتراث بعرض "في القلب جريدة"

"في القلب جريدة" هو عنوان عرض موسيقي من إنتاج جمعية مهرجان جديرة للأدب الشعبي والتراث بالمكنين بقيادة الأستاذ الباحث في التراث الشعبي توفيق بوقرة وإخراج المسرحي أكرم بوقرين، سيتم تقديمه اليوم الخميس 21 جوان بمسرح الهواء الطلق بالمكنين.





واستوحى عنوان العرض من "مرثية جديرة" (الفقيد محمّد الخضر جديرة) التي غناها الفنّان الهادي حبوبة وهو عرض يجمع أكثر من خمسين عنصرا من ولاية المنستير جلّهم من الشباب ينشطون بفرق موسيقية، وستشاركهم الفنانة زهرة لجنف.





وسينطلق العرض، الذي يدوم ساعتين، بوصلة "جارت الأشواق يا أحبابي" وسيختتم بالعوامرية مع نوبة أم الزين. وتكمن إضافة جمعية مهرجان جديرة للأدب الشعبي والتراث في هذا العرض في المزج بين الأغاني الصوفية والعوامرية و"الإدبة" والمزود.





وسيقدم الفنّان الشاب والباحث في الموسيقي الطربية خالد قاسم في هذا العرض أغنية من التراث التونسي اشتهرت بها مدينة جبنيانة بولاية صفاقس. وتحمل الأغنية عنوان "كِبِّي الفولارة" وأغنية "العْجَارْ" للأديب عبادة السعيدي، وهي قصيدة يعود تاريخ تأليفها إلى أربعينات القرن الماضي، تضمّ 60 بيتا شعريا اختار منه فريق العرض أربعة أبيات شعرية مفهومة باعتبار أنّ هناك مصطلحات غير مفهومة في العصر الحالي"، وفق ما ذكره الفنّان الباحث خالد قاسم، مضيفا أن العرض هو مزيج بين الموسيقى والمسرح والمداخلات الشعرية.





وتنظم جمعية مهرجان جديرة للأدب الشعبي والتراث بالمكنين الدورة 19 لمهرجان جديرة للأدب الشعبي والتراث بالمكنين من 21 إلى 24 جوان الجاري بدعم من بلدية المكنين والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير ودار الثقافة بالمكنين.



