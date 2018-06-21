14 دولة تشارك في بطولة أفريقيا للأمم لرياضة الصمبو بالحمامات

تحتضن مدينة الحمامات من 21 إلى 26 جوان 2018 بطولة إفريقيا للأمم لرياضة "الصمبو" رجال وسيدات التي ينظمها الاتحاد التونسي للصمبو بمشاركة فرق من 14 دولة إفريقية وفق ما أفاد وات اليوم مكرم الصعنوني نائب رئيس الاتحاد التونسي للصمبو.ويشارك المنتخب الوطني للصمبو بمجموع 27 لاعب ولاعبة من بينهم 18 لاعب و9 لاعبات فى "صمبو رياضى" و "صمبو نزال"حسب ذات المصدر مؤكدا أنّ المنتخب الوطني له حظوظ للفوز إذ سبق أن حقق نجاحات دولية في هذه الرياضة.وتنطلق تصفيات بطولة إفريقيا للأمم لرياضة "الصمبو" يوم السبت 23 جوان الجاري في القاعة المغطاة بالحمامات بداية من الساعة العاشرة صباحا وينتظر أن تتواصل إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال على أن تكون النهائيات على الساعة السابعة مساء وذلك بالنسبة إلى السيدات والرجال صمبو الرياضي والصمبو الدفاعي على أن تقع المراقبة الطبية ووزن الأصناف سيدات ورجال يوم الجمعة 22 جوان من الساعة السادسة إلى السابعة مساء في نزل الإقامةوتتواصل نزالات التصفيات يوم الأحد 24 جوان الجاري من العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الظهر بالقاعة المغطاة بالحمامات وتكون النهائيات من الثانية بعد الزوال إلى غاية السابعة مساء.





وسيخصص يوم الاثنين لرياضة الصمبو شاطئ وستحدد الأصناف التي ستشارك فيه خلال الاجتماع الفني الذي سيعقد يوم الجمعة 22 جوان من الساعة الرابعة إلى الخامسة مساء.وسيعقد الاتحاد الافريقي للصمبو مؤتمره كذلك يوم الجمعة 22 جوان الجاري من العاشرة صباحا وإلى غاية الواحدة بعد الظهر وسيخصص للتطرق إلى المستجدات في رياضة الصمبو وخاصة بعد اعتراف اللجنة الأولمبية بهذه الرياضة حسب مكرم الصعنوني.





وستعقد جلسة للحكام من الثالثة إلى الرابعة بعد الزوال خلال ذات اليوم.وستتوافد غدا على البلاد التونسية الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا للأمم لرياضة "الصمبو" التي ينظم حفل افتتاحها يوم السبت 23 جوان على الساعة السادسة مساء.





والصمبو من الرياضات الدفاعية وتعدّ الرياضة الدفاعية الشعبية الأولى في روسيا وكازاخستان وجورجيا وغيرها من الدول حسب نفس المصدر.











