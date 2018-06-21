الاسطورة LiveHD7.. بث مباشر مباراة فرنسا وبيرو اونلاين اليوم الخميس 21 يونيو 2018 بدون تقطيع

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معلومات عن مشاهدة فرنسا والبيرو مباشر اليوم فرنسا Vs البيرو، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2، الملعب : إكاتيريتبيرغ أرينا، المعلقين : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + جواد بدة (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K) .

موعد مشاهدة فرنسا والبيرو يوتيوب مباراة فرنسا والبيرو في تمام الـ 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 5:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

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