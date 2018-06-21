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موعد مباراة البرتغال وإيران بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الخميس 21/يونيو/2018 - 04:03 ص
موعد مباراة البرتغال وإيران بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
البرتغال
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الفجر الرياضي
 

 

يلتقي منتخب البرتغال، مع نظيره الإيراني، يوم الإثنين 25-6-2018 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت Max 1 HD.

 

وتضم المجموعة الثانية مع منتخبي إيران والبرتغال، منتخب المغرب الذي يملك عددا من اللاعبين المميزين، ومنتخب إسبانيا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم في روسيا.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

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