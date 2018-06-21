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الاسطورة LiveHD7.. بث مباشر مباراة استراليا والدنمارك اونلاين اليوم الخميس 21 يونيو 2018 بدون تقطيع

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:51 ص
الاسطورة LiveHD7.. بث مباشر مباراة استراليا والدنمارك اونلاين اليوم الخميس 21 يونيو 2018 بدون تقطيع
استراليا والدنمارك
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الفجر الرياضي
 

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تبث مباراة الدنمارك واستراليا يوم الثلاثاء 21 يونيو في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مكّة المكرمة.

 

أي قنوات تبث اللقاء؟

 

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 و beIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.

 

معلومات عن مشاهدة الدنمارك واستراليا مباشر اليوم الدنمارك Vs استراليا، البطولة : كأس العالم 2018، معلومات عن مشاهدة الدنمارك واستراليا مباشر اليوم الدنمارك Vs استراليا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : سامارا أرينا، المعلقين : حفيظ دراجي (بي إن ماكس 1) + يوسف سيف (بي إن ماكس 2) + محمد الكواليني (بي إن 4k).

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شاهد البث المباشر مباراة الدنمارك واستراليا أون لاين من هنا..

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