عاجل.. قرارات حاسمة في أزمة سفر الفنانين لروسيا بعد هزيمة المنتخب (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشى، إنه من المقرر تشكيل لجنة للتحقيق في جوانب خروج المنتخب الوطني من كأس العالم، مشيرًا إلى أن التحقيق يتم على 3 جوانب فنية وإدارية وأخرى خاصة بالمشجعين المصريين للمنتخب.





وأضاف "الإبراشي"، خلال فيديو نشره على موقع "يوتيوب"، أن التحقيق يتم مع إدارة بعثة المنتخب الوطني، والتي كانت مسؤولة عن إقامة المنتخب في الفندق ومعسكر التدريب، إضافة إلى التحقيق في التقاط الصور مع اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني في الملعب.



