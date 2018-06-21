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عاجل.. قرارات حاسمة في أزمة سفر الفنانين لروسيا بعد هزيمة المنتخب (فيديو)

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:30 ص
عاجل.. قرارات حاسمة في أزمة سفر الفنانين لروسيا بعد هزيمة المنتخب (فيديو)
وفد الفنانين الذي سافر لروسيا
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الفجر
 
قال الإعلامي وائل الإبراشى، إنه من المقرر تشكيل لجنة للتحقيق في جوانب خروج المنتخب الوطني من كأس العالم، مشيرًا إلى أن التحقيق يتم على 3 جوانب فنية وإدارية وأخرى خاصة بالمشجعين المصريين للمنتخب.

وأضاف "الإبراشي"، خلال فيديو نشره على موقع "يوتيوب"، أن التحقيق يتم مع إدارة بعثة المنتخب الوطني، والتي كانت مسؤولة عن إقامة المنتخب في الفندق ومعسكر التدريب، إضافة إلى التحقيق في التقاط الصور مع اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني في الملعب.

وتابع، أن التحقيق يشمل أيضًا الجوانب الإدارية لسفر الفنانين، بعد فشل المنتخب في كأس العالم، قائلًا: "التحقيق يتم عن كيفية سفر الفنانين لتشجيع المنتخب على حساب الدولة وإهدار المال العام، وهل هناك شركات قطاع أعمال عام تحملت نفقات سفر الفنانين لتشجيع المنتخب في كأس العالم".

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