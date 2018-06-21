في ذكرى رحيل السندريلا وميلاد العندليب.. ما حقيقة العلاقة التي جمعتهما؟

لطالما انتشرت الأقاويل حول وجود قصة حب جمعت بين العندليب عبدالحليم حافظ والسيندريلا سعاد حسني وتوجت بالزواج لمدة ست سنوات، وبين نفي البعض وتأكيد آخرين، تظل حقيقة الأمر غير مؤكدة خصوصًا وأن أبطال القصة في العالم الآخر، وذويهم مختلفون حول حقيقة ما وقع.





ويلعب القدر لعبته في الجمع ما بينهما حتى بعد رحيلهما، فجاء رحيل السندريلا في ٢١ يونيو عام ٢٠٠١، في نفس يوم ميلاد العندليب في ٢١ يونيو عام ١٩٢٩، ليوافق بذلك اليوم الخميس ذكرى ميلاد سعاد حسني السابعة عشر، وذكرى ميلاد العندليب التاسعة والثمانين.



