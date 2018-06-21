موعد مباراة روسيا وأوروجواي بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب روسيا بنظيره أوروجواي، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا

ويتصدر منتخب روسيا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوز ثمين على السعودية في أول جولة بخمسة أهداف دون رد ثم الانتصار الغالي على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما منتخب أوروجواي فهو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ويتفوق منتخب روسيا عليه بفارق الأهداف فقط، وكان نجوم الأوروجواي قد فازوا على مصر في أول مباراة بهدف نظيف ثم على السعودية بهدف وحيد في الجولة الثانية.

وتنطلق صافرة بداية لقاء روسيا وأوروجواي، يوم الإثنين 25 يونيو في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن، وتقام المباراة على ملعب "سامارا أرينا".

ومن المقرر؛ أن تنقل مباراة روسيا وأوروجواي على قناة "بي إن سبورت" المفتوحة، وهناك قنوات أجنبية أخرى ناقلة للمباراة بشكل مجاني مثل "تي آر تي" التركية و"italia 1" الإيطالية.

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