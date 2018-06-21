ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

براد بيت يرفض ظهور أبنائه في أدوار بفيلم أنجلينا جولي الجديد

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:04 ص
براد بيت يرفض ظهور أبنائه في أدوار بفيلم أنجلينا جولي الجديد
براد بيت
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
علمت مصادر مقربة من أسرة النجمة أنجلينا جولي بأن النجم براد بيت قد استغل ذكرى عيد الأب لقضاء وقتا برفقة أبنائه بعد غياب بينهم دام لشهور.

 

جاء ذلك في نفس الوقت الذي سافرت به جولي للموصل كسفيرة للأمم المتحدة، لتخفف من معاناة سكان المدينة التي تحاول النهوض من جديد بعد تحررها من داعش.

 

وخلال زيارة بيت، علم من أبنائه أن أنجلينا جولي بصدد إشراك كل من نجليها شيلو ونوكس بأدوار سينمائية بفيلمها القادم "ماليفيسينت 2"، وهو الأمر الذي رفضه براد بشدة وهدد بسببه أنجلينا من اتخاذه لخطوة بسحب حق الحضانة منها.

 

وكانت قد ألزمت المحكمة أنجلينا جولي بالسماح لبراد بيت بمقابلة أبنائه بعد أن حرم منهم بسبب سفرها المتواصل.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما براد بيت الفجر الفني اخبار براد بيت اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
14:00
-
أستراليا
فرنسا
-
x
17:00
-
بيرو
الأرجنتين
-
x
20:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/21/2018 4:20:03 AM