براد بيت يرفض ظهور أبنائه في أدوار بفيلم أنجلينا جولي الجديد

علمت مصادر مقربة من أسرة النجمة أنجلينا جولي بأن النجم براد بيت قد استغل ذكرى عيد الأب لقضاء وقتا برفقة أبنائه بعد غياب بينهم دام لشهور.

جاء ذلك في نفس الوقت الذي سافرت به جولي للموصل كسفيرة للأمم المتحدة، لتخفف من معاناة سكان المدينة التي تحاول النهوض من جديد بعد تحررها من داعش.

وخلال زيارة بيت، علم من أبنائه أن أنجلينا جولي بصدد إشراك كل من نجليها شيلو ونوكس بأدوار سينمائية بفيلمها القادم "ماليفيسينت 2"، وهو الأمر الذي رفضه براد بشدة وهدد بسببه أنجلينا من اتخاذه لخطوة بسحب حق الحضانة منها.

وكانت قد ألزمت المحكمة أنجلينا جولي بالسماح لبراد بيت بمقابلة أبنائه بعد أن حرم منهم بسبب سفرها المتواصل.