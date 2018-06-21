التشكيل المتوقع لموقعة الأرجنتين وكرواتيا بالمونديال

يسعى المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمها ليونيل ميسي إلى تحقيق أول ثلاث نقاط لهم في المجموعة الرابعة من خلال الفوز على كرواتيا، وذلك خلال الجولة الثانية في مونديال روسيا.

وتعادل نجوم التانجو أمام أيسلندا بهدف لكلا منهما، بينما يدخل لاعبو كرواتيا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على نيجيريا بهدفين دون رد في الجولة الأولى.

أضاع ليونيل ميسي ركلة جزاء في مباراة أيسلندا مما تسبب في هجوم جمهور التانجو ووسائل عليه مطالبين إياه بتحقيق نتيجة إيجابية أمام كرواتيا ونيجيريا في الجولتين المقبلتين.

ويمتلك منتخب الأرجنتين لاعبين مميزين يأتي على رأسهم ميسي وأجويرو أما منتخب كرواتيا فلديه مجموعة مميزة من لاعبي خط الوسط ويعتبرون الأفضل في العالم مثل مودريتش وراكيتيتش.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا:

يلتقي منتخب الأرجنتين بنظيره اليوم الأربعاء الموافق ٢١ يونيو في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وذلك على ملعب "نيجني نوفغورود".

التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتيني وكرواتيا:

منتخب الأرجنتين: (ويلفريدو كاباييرو، إدواردو سالفيو، نيكولاس أوتاميندي، جابرييل ميركادو، نيكولاس تاجليافيكو، خافيير ماسكيرانو، ماركوس أكونا، ماكسيميليانو ميزا، ليونيل ميسي، كريستيان بافون، سيرخيو أجويرو).

منتخب كرواتيا: (دانييل سوباسيتش، سيمي فيرساليكو، ديجان لوفرين، دوماجوج فيدا، إيفان سترينيتش، إيفان راكيتيتش، ميلان باديلي، مارسيلو بروزوفيتش، لوكا مودريتش، إيفان بيريسيتش، ماريو ماندزوكيتش).

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا:

من المنتظر أن تذاع مباراة الأرجنتين وكرواتيا على قناة "بي إن سبورت ماكس ١"، وقناة "italia 1" الإيطالية، وقناة "تي آر تي" التركية.

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