ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بني سويف تعلن إصلاح تسريب خط بترول الصعيد

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:51 ص
بني سويف تعلن إصلاح تسريب خط بترول الصعيد
المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف
طباعة
احمد فتحى الدسوقي
 
أعلنت محافظة بني سويف أنه تم إصلاح الخط الناقل للمواد البترولية (السولار)، والذي يمر بقرية سمسطا الجديدة والمتجه من القاهرة إلى أسيوط، والذي قد تعرض لتسريب في جزء من الخط نتيجة بارومة وبسبب العوامل الجوية، حيث تم إصلاح التسريب وعمل الصيانة اللازمة وإعادة تشغيله وضخ المواد البترولية بشكل طبيعي، وذلك بناء على تأكيدات شركة الصيانة ونقل المواد البترولية المسؤولة عن خط البترول.

وكان المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف قد كلف إدارة الأزمات بالديوان العام والوحدة المحلية لمتابعة الموقف منذ حدوث التسريب الذي وقع صباح اليوم في خط المواد البترولية الناقل للسولار من المستودع الرئيسي بالقاهرة والمار بقرية سمسطا الجديدة بالطريق الصحراوي الغربي إلى المستودع الرئيسي بأسيوط.

وأفادت إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أنه بمجرد حدوث التسريب في الخط تم وقف الضخ وتوجيهه إلى مستودع بني سويف لحين إنتهاء أعمال الإصلاح، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي قامت برش بودرة رغاوي ووسحب كميات السولار بمعرفة الشركة، وتنظيف المكان من بيقايا السولار، وتم توجيه فريق الصيانة المتخصص الذي قام بأعمال الإصلاح واستبدال الجزء التالف من الماسورة واستئناف ضخ السولار في الخط.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
14:00
-
أستراليا
فرنسا
-
x
17:00
-
بيرو
الأرجنتين
-
x
20:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/21/2018 4:20:03 AM