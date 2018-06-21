قرار مفاجئ من مجدي عبد الغني ردا على فيديو "السخرية" من هدف صلاح (فيديو)

علق مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الفيديو المنتشر له عقب تسجيل مصر هدفها الوحيد في روسيا بأقدام محمد صلاح في بطولة كأس العالم.

وقال "عبد الغني"، في تصريحات تليفزيونية لـ"إم بي سي مصر"، "ضحكت بعد هدف محمد صلاح ومعنى ذلك أنني سعيد بالهدف وكنت في حالة احتفال، ولكن من قام بتصوير الفيديو أظهر أنني أسخر من الهدف ولكن هذا غير صحيح على الاطلاق".

وتابع أنه ينوي مقاضاة الشخص الذي قام بتصوير هذا الفيديو بدون إذن مسبق منه ونشره بهذه الطريقة.



