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"كيفية تنفيذ الأحكام وجريمة البلاغ الكاذب" في محاضرة بمعهد القاهرة الكبرى

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:52 ص
كيفية تنفيذ الأحكام وجريمة البلاغ الكاذب في محاضرة بمعهد القاهرة الكبرى
أرشيفية
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منى صموئيل
 
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى أمس الأربعاء، المحاضرة 35 لمحامين ومحاميات الجدول العام بفرعيات القاهرة الكبرى، بمقر اتحاد عمال مصر، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.

ألقى المحاضرة حسين الجمال، عضو مجلس العامة، ومنسق عام المعهد، والتي بدأها بمراجعة مبسطة لعناوين ما تم تناوله وشرحه خلال الفترة الماضية، مؤكدا بعد ذلك على قواعد المحامين في التعامل مع الجهات الأخرى من ضبط النفس واحترام الآخرين، ومقدمًا شرحًا مفصلا لكيفية تنفيذ الأحكام، وحالات فقد الصيغة التنفيذية، وجريمة البلاغ الكاذب، وايصالات الأمانة وحالات تزويرها.

حضر المحاضرة إسماعيل طه، عضو النقابة العامة، ومحمد العريبي، أمين صندوق حلوان الفرعية.
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