إيمي آدمز تزين غلاف هوليوود ريبورتر في عددها الجديد (صور)

زينت النجمة الكبيرة إيمي آدمز غلاف مجلة هوليوود ريبورتر في عددها الجديد الصادر لشهر يونيو الجاري، حيث ظهرت بإطلالة خريفية بجلسة التصوير مع العدد.

وتحدثت إيمي آدمز عن مسلسلها الجديد Sharp Objects من إنتاج شبكة تليفزيون HBO ، الذي بدأت تصويره منذ نهاية العام الماضي وتأجل لأكثر من مرة.

وأفادت مجلة هوليوود ريبورتر نقلا عن حوارها مع إيمي، أن المسلسل الجديد تدور أحداثه حول قصة صحفية تستعيد الذكريات السيئة في حياتها بعد عودتها لمدينتها الأم لتغطية أخبار جريمة وقعت هناك.

وقالت المجلة ان المسلسل من ألفه للتليفزيون مارتي نوكسون وإخراج جون مارك فالي وهو مستوحى من رواية للكاتب جيليان فيلين الذي يعد أيضا مؤلف رواية فيلم إيمي آدمز nocturnal animals.