مدرب الزمالك السابق مهاجما كوبر: "ازاي علي جبر يشارك وهو مبيلعبش من 4 شهور"

أكد طارق يحيى نجم المنتخب الوطني والزمالك السابق أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر أخطأ بمشاركة علي جبر بشكل أساسي بتشكيل المنتخب.

وقال يحيى خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة "الأولى: " علي جبر لا يشارك في المباريات منذ انتقاله لصفوف وست بروميتش الإنجليزي وابتعد عن المباريات الرسمية طوال الأربعة أشهر الأخيرة لدرجة أنه كان لا يستطيع التنفس في أوقات من مباراتي أوروجواي وروسيا وكان من الأولى مشاركة الونش بدلا منه".

وأضاف: " في مباراة السعودية لابد أن يشارك عصام الحضري بصفة أساسية حتى يسجل التاريخ أن أكبر لاعب يشارك بالمونديال هو مصري الجنسية ولابد من مشاركة الونش بدلا من علي جبر ومشاركة شيكابالا وكهربا بشكل أساسي لدراية الثنائي بفكر اللاعب السعودي".

وودع الفراعنة مونديال روسيا بعد الخسارة في أول جولتين أمام أوروجواي بهدف دون رد وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.