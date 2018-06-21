مورينيو: كرواتيا ستجعل مهمة ميسي ورفاقه صعبة

يرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أن منتخب كرواتيا يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين خصوصًا في خط الوسط، ما سيجعل مهمة الأرجنتين صعبة في المبارة التي تجمعهما، اليوم الخميس.

وقال مورينيو، خلال حديثه لقناة "RT" الروسية: "منتخب كرواتيا يمتلك لاعبين مميزين وذوي خبرة ويلعبون في أفضل الأندية في العالم، لا أعتقد أنهم خلال السنوات الماضية لديهم جيل ناشئ للمستقبل".

وتابع حديثه: "لكن لا يزال لديهم مجموعة من اللاعبين، خصوصًا في خط الوسط، أما الأرجنتين فريق قوي بالطبع".

واختتم: "أعتقد أن كرواتيا لديها فريق قادر على فرض لقاء صعب على الأرجنتين".