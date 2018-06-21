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تعرف على خطة عائلة رانبير كابور للاحتفال بعيد ميلاد نيتو سينج

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:18 ص
تعرف على خطة عائلة رانبير كابور للاحتفال بعيد ميلاد نيتو سينج
عائلة رانبير كابور
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شيماء احمد
 
يخطط النجم الهندي ريشي كابور، للاحتفال بعيد ميلاد زوجته النجمة نيتو كابور الـ 60 في باريس، برفقة العائلة ابنه النجم رانبير كابور وابنته ريدما وحفيدته سمارا يوم 8 يوليو المقبل.

نيتو سوف تسافر في البداية إلى لندن لقضاء إجازة صغيرة مع ريدما وزوجها وسمارا، ثم تطير بعدها إلى باريس، بينما سيسافر ريشي يوم 6 يوليو من أجل التجهيزات لحفل عيد الميلاد، ويلحق بهما رانبير هناك بعدما ينتهي من جدول أعماله.


فيما يستعد رانبير لإطلاق فيلمه الجديد "سانجو" وهو السيرة الذاتية للنجم سانجاي دوت، ويشاركه البطولة سونام كابور وأنوشكا شارما ومانيشا كويرالا وإخراج راجكومار هيراني.

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