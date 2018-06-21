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موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:15 ص
موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
الأرجنتين
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منى العوضي
 

 

يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة حاسمة لمصيره في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم، أمام كرواتيا في إطار منافسات الجولة الثانية.

 

تقام مباراة الأرجنتين وكرواتيا، اليوم الخميس الموافق ٢١ يونيو في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية والأردن ولبنان، على ملعب "نيجني نوفغورود".

 

وقد أعلنت قناة "بي إن سبورت ماكس ١ و ٢" المشفرة إذاعة مباراة الأرجنتين وكرواتيا مباشرة.

 

يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

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