موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة حاسمة لمصيره في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم، أمام كرواتيا في إطار منافسات الجولة الثانية.

تقام مباراة الأرجنتين وكرواتيا، اليوم الخميس الموافق ٢١ يونيو في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية والأردن ولبنان، على ملعب "نيجني نوفغورود".

وقد أعلنت قناة "بي إن سبورت ماكس ١ و ٢" المشفرة إذاعة مباراة الأرجنتين وكرواتيا مباشرة.

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