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جستن ثيروكس يتخطى انفصاله عن جينفر أنستون ويطل على غلاف Men's Health

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:13 ص
جستن ثيروكس يتخطى انفصاله عن جينفر أنستون ويطل على غلاف Men's Health
جستن ثيروكس
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أحمد جمال أحمد
 

بجانب كونه أحد أبرز الفنانين بهوليوود، هو أيضا أحد أبرز رموز الفتنيس واللياقة البدنية بمجال السينما، لذلك كان اختيار مناسب ليطل النجم جستن ثيروكس على غلاف مجلة Men's Health.

 

وأكد جستن في حواره مع المجلة أنه تخطى أزمة انفصاله عن خطيبته السابقة النجمة جينفر أنستون، وهو الأن يركز على التطوير من نفسه بمجال التمثيل ليتمكن من بلوغ مكانة مميزة ضمن نجوم الصف الأول.

 

وأجرى جاستن جلسة تصوير للمجلة تنشر مع العدد الصادر لشهر يونيو الجاري، التقطت خلال قيامه ببعض التدريبات.

جستن ثيروكس يتخطى انفصاله عن جينفر أنستون ويطل على غلاف Men's Health
جستن ثيروكس يتخطى انفصاله عن جينفر أنستون ويطل على غلاف Men's Health
جستن ثيروكس يتخطى انفصاله عن جينفر أنستون ويطل على غلاف Men's Health
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