جستن ثيروكس يتخطى انفصاله عن جينفر أنستون ويطل على غلاف Men's Health

بجانب كونه أحد أبرز الفنانين بهوليوود، هو أيضا أحد أبرز رموز الفتنيس واللياقة البدنية بمجال السينما، لذلك كان اختيار مناسب ليطل النجم جستن ثيروكس على غلاف مجلة Men's Health.

وأكد جستن في حواره مع المجلة أنه تخطى أزمة انفصاله عن خطيبته السابقة النجمة جينفر أنستون، وهو الأن يركز على التطوير من نفسه بمجال التمثيل ليتمكن من بلوغ مكانة مميزة ضمن نجوم الصف الأول.

وأجرى جاستن جلسة تصوير للمجلة تنشر مع العدد الصادر لشهر يونيو الجاري، التقطت خلال قيامه ببعض التدريبات.